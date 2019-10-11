В Гродненской области в 2019 году построят жилье для 1,3 тыс. многодетных семей

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2019 году планируют построить жилье для более чем 1,3 тыс. многодетных семей. Об этом сегодня во время торжественного приема, посвященного Дню матери, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашение на прием получили 25 женщин изо всех районов области.

"В стране высоко ценится и почитается нелегкий труд матери. Много внимания уделяется охране материнства и детства, поддержке семей с детьми. Забота о детях, теплота и ласка, конечно, зависят от мам, а государство со своей стороны старается создать максимально комфортные условия для семей", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что сегодня существует более 10 видов государственной поддержки семей, в том числе и различные льготы, и финансовые инструменты. Например, с 2015 года в регионе было принято около 9 тыс. решений о начислении семейного капитала. К слову, всего на Гродненщине сейчас проживают около 13 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 40 тыс. детей.

"Поддержке многодетных - особое внимание. В области успешно решается задача по обеспечению таких семей жильем в течение года", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в 2020 году.

Во время торжественного приема были вручены ордена Матери женщинам, воспитывающим пять и более детей. В Гродненской области с 1996 года награды удостоены свыше 1 тыс. женщин.

На прием были приглашены многодетные мамы, те, кто воспитывает приемных детей, а также женщины, чьи дети достигли высоких результатов в спорте, внесли весомый вклад в развитие района, города и страны. Среди них и Мария Гуштын - жительница Свислочи, мама семерых детей. Средний сын Александр Гуштын в этом году стал призером II Европейских игр по вольной борьбе.

"Я соревнования не смотрю, чтобы мое волнение сыну не передавалось. Поддерживают его братья и сестры. Семья у нас очень дружная", - рассказывает мама. И подчеркивает, что все дети очень талантливые, причем не только в спорте: есть успехи и в учебе, и в профессиональной деятельности, и в искусстве. По словам женщины, секрета воспитания нет: надо просто любить детей и помогать им реализовать себя.

"Большая семья - большое счастье. И дети не забирают силы у мамы, а наоборот - помогают оставаться молодой, чувствовать себя нужной и любимой", - отметила Мария Гуштын.

Для гостей подготовили концертные номера, цветы и подарки. Торжественные приемы, встречи, праздничные мероприятия ко Дню матери проходят во всех районах области.-0-