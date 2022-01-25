25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2022 году отремонтируют свыше 300 км местных и республиканских дорог, а также ряд важных мостов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

В частности, отремонтируют покрытие на более чем 150 км республиканских дорог во всех районах области. Также будут выполнены все запланированные работы по нанесению разметки, ремонту дорожных ограждений и автобусных остановок. На республиканских дорогах планируется капитально отремонтировать 4 моста общей протяженностью свыше 120 м, еще 4 моста (протяженностью 190 м) будут охвачены текущим ремонтом.

Среди важных объектов 2022 года - реконструкция двух мостов через реку Неман в Мостовском (автодорога Р41) и Лидском (автодорога М11) районах. Работы на них были начаты в конце 2021 года. Фактически здесь старые и непригодные сооружения заменят на новые мосты.

Также в 2022 году планируется начать строительство обхода горпоселка Мир в Кореличском районе. Здесь появится новая дорога протяженностью около 4,5 км.

Кроме того, в этом году в Гродненской области отремонтируют около 157 км местных дорог. Приоритетными объектами станут подъезды к агрогородкам, участки дорог с регулярным транспортным сообщением, подъезды к социально значимым объектам.

В областном центре в этом году основное внимание уделяется мостам через Неман. Сейчас, в частности, активные работы ведутся на Румлевском мосту. Здесь обновят покрытие, заменят деформационные швы, тротуарное покрытие, перила, установят новые опоры освещения. Работы по плану завершатся во втором квартале 2022 года. Затем запланирован капитальный ремонт моста через Неман в районе улицы Поповича.-0-