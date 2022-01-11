11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2022 году планируют построить около 450 тыс. кв.м жилья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

В Гродненской области в текущем году возведут около 450 тыс. кв.м жилья. При этом не менее 150 тыс. кв.м - с использованием господдержки. Также среди основных направлений развития жилищного строительства будет возведение домов, где электричество используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Кроме того, внимание будет уделено строительству арендного жилья.

"Эти направления обеспечат основную долю жилых помещений, которые будут предоставляться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - рассказали в Гродненском облисполкоме. В качестве приоритета остается обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, а также военнослужащих.

Не останутся без внимания и другие сферы. В частности, продолжится строительство школы в Гродно, садов в Лиде и Слониме. В областном центре появится новая поликлиника, продолжат реконструкцию городской больницы №3 под областной онкодиспансер.

"В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится строительство станций обезжелезивания воды, реконструкция котельных, наружных теплофикационных сетей, сетей канализации и другое", - отметили в облисполкоме.-0-