В Гродненской области в ближайшие годы планируют построить 13 детсадов и школ

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие пять лет в Гродненской области планируется ввести в строй 13 новых детских садов и школ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик.

В регионе немало внимания уделяют развитию инфраструктуры системы образования. На постоянной основе проводятся модернизации, капитальные ремонты, утепления фасадов уже существующих учреждений, ведется и новое строительство. В ближайшие годы в регионе планируется построить 13 новых объектов. Большинство - за счет областной инвестиционной программы. Среди планируемых новостроек и школы, и детсады.

"Обеспеченность местами в детских садах в регионе 100%. Но порой возникают вопросы с шаговой доступностью садов, поэтому уделяется внимание строительству таких важных объектов в новых жилых районах", - отметил Руслан Абрамчик. В частности, в 2021 году новый сад с бассейном на 230 мест планируется открыть в микрорайоне Грандичи на севере Гродно. Также на 2021-2022 годы запланировано строительство детсадов в Скиделе, Лиде, Слониме.

В планах на пятилетку возведение новых дошкольных учреждений в районах Грандичи и Ольшанка в Гродно, а также в ряде других городов области - Скиделе, Ошмянах и Волковыске.

Кроме того, в 2021-2022 году планируется возвести школу в Гродно. Новый объект на 1 020 мест с бассейном появится в спальном районе Грандичи. Также новую школу, как ожидается, к 2023 году возведут микрорайоне Север в Лиде. За счет республиканской инвестиционной программы планируют построить школу на более чем 500 мест в Островце.-0-