В Гродненской области в I полугодии количество самозанятых возросло на 30%

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие в Гродненской области на 30% увеличилось число граждан, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В первом полугодии 2019 года деятельность на условиях самозанятости осуществляли почти 4,7 тыс. человек, что на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. От такой категории плательщиков единого налога в бюджет поступило свыше Br484,9 тыс. Это на 40% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

"Одним из самых популярных видов деятельности стали парикмахерские услуги. В прошлом году уплату единого налога произвели 410 занятых в этой сфере людей, то в 2019 году их количество превысило 900 человек", - отметили в инспекции МНС по Гродненской области. Возросло количество граждан, осуществляющих розничную торговлю продукцией цветоводства, декоративных растений, их семенами и рассадой, животными, произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел. Стало больше в регионе и репетиторов.

Основное количество плательщиков сосредоточено в Гродно - 33% общего их числа. В области наибольшее количество самозанятых сложилось в Лидском, Волковысском, Слонимском и Новогрудском районах.

В МНС по Гродненской области рассказали, что открыть свое дело можно в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться с уведомлением в налоговый орган, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата.

Уплата налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности, предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%.

Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога можно получить в налоговых органах.-0-