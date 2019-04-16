В Гродненской области в январе-марте число работающих на условиях самозанятости возросло в 1,6 раза

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в январе-марте в 1,6 раза возросло количество предпринимателей, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

По данным на 1 апреля текущего года, в регионе свое дело на таких условия открыли около 3,3 тыс. жителей региона. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество возросло в 1,6 раза, или на 1,2 тыс., что свидетельствует о повышении самозанятости населения и вовлечении его в экономическую деятельность", - отметили в ИМНС по Гродненской области. За первый квартал нынешнего года от этой категории плательщиков в бюджет поступило свыше Br238 тыс.

Более 900 человек занимаются розничной торговлей произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел, продукцией цветоводства, декоративных растений, их семенами, рассадой и др. Также немало среди самозанятых парикмахеров и репетиторов.

Основное количество плательщиков сосредоточено в Гродно, где работают 37% от общего их числа. Среди регионов в лидерах Лидский, Волковысский, Слонимский и Щучинский районы.

В ИМНС по Гродненской области рассказали, что открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления. Уплата единого налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности, предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%. Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога граждане вправе получить в налоговых органах.-0-