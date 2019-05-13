В Гродненской области в отношении должностных лиц на селе составили 50 протоколов за бесхозяйственность

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отношении должностных лиц сельхозорганизаций в Гродненской области с начала года составлено 50 протоколов по причине бесхозяйственности. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Милиция региона на протяжении нескольких месяцев проводила комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов бесхозяйственности в сельхозорганизациях области, а также на предотвращение хищений товарно-материальных ценностей. Итогом работы стали не только выявленные нарушения, но и более чем 400 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

"В отношении должностных лиц сельхозорганизаций составлено 50 протоколов за непринятие мер по частному определению суда или представлению об устранении нарушений законодательства", - рассказали в милиции региона.

Особо в этом плане отличились должностные лица одного из предприятий Зельвенского района. После комплексного обследования организации сотрудники милиции внесли руководителю хозяйства представление о том, что необходимо починить забор, установить двери, осветить места хранения товарно-материальных ценностей.

"Соответствующей реакции на поступивший документ не последовало. В отношении руководителя был оставлен административный протокол, а через несколько недель правоохранители вновь провели мониторинг, однако вновь ничего не было сделано", - отметили в УВД Гродненского облисполкома. Оказалось, что нерадивый руководитель уже не работает, к ответственности привлекут его заместителя.-0-