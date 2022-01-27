В Гродненской области в преддверии весенних полевых работ прививают от коронавируса сельчан

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в преддверии весенних полевых работ активно вакцинируют работников сельхозпредприятий. Доля привитых, работающих в этой отрасли, уже приближается к 50%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты почти 58% жителей области, около 52,5% - полностью прошли курс вакцинации.

"Один из акцентов - активная кампания по вакцинации работников сельскохозяйственных предприятий перед весенними полевыми работами. Они не входили в контингенты тех, кто подлежал вакцинации в первую очередь. Летом и осенью все они активно работали в полях, а сейчас большинство готовит технику на мехдворах, в закрытых помещениях", - рассказала Людмила Кеда. Сейчас уровень вакцинации среди работников сельского хозяйства приближается к 50%. Задача минимум на ближайшее время - превысить уровень в 60%. Вакцинация проводится в том числе и выездными бригадами по месту работы сельчан.

Продолжается в области вакцинация и других категорий жителей. Например, прививки от коронавируса уже получили около 4,1% детей в возрасте от 12 до 17 лет. В этом плане идет активная информационная работа с родителями. Также в области от коронавируса привиты более 78% беременных.

Идет в области и кампания по ревакцинации. Проходят ее те, кто первым получал прививки от коронавируса. Среди медиков, например, доля ревакцинированных составляет около 80%. Более 70% ревакцинированных - среди работников сферы социального обслуживания. Ревакцинацию также прошли около 70% работников интернатов, а также тех, кто там проживает. К слову, случаев коронавируса в таких учреждениях не отмечается. Также продолжается ревакцинация уязвимых групп - людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В среднем за сутки в области ревакцинируют около 2-3 тыс. человек. Для ревакцинации используется "Спутник Лайт", но по желанию может использоваться и вакцина китайского производства.

В регионе создан достаточный запас вакцин. При необходимости он пополняется.-0-