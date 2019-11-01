В Гродненской области в пришкольных лагерях на осенних каникулах отдохнут 8 тыс. детей

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На осенних каникулах в Гродненской области пришкольные лагеря примут 8 тыс. учеников, сообщили БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Впервые в регионе начнет функционировать лагерь с круглосуточным пребыванием детей на осенних каникулах. Раньше такие объекты работали только летом. Лагерь будет размещаться на базе Пацевичского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Мостовского района. Отдохнут здесь 35 детей.

"Готовы принять школьников и учреждения дополнительного образования детей и молодежи, подготовившие для детей интересные и познавательные программы. Будут ежедневно работать игровые площадки, мастер-классы, творческие мастерские и объединения по интересам, - рассказали в главном управлении образования облисполкома. - Например, Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи представит мастерскую финансовой грамотности "Семейный бюджет на раз-два-три", в Зельве проведут интеллектуальный квиз для детей и молодежи. Спортивные, культурные, экологические мероприятия пройдут во всех районах области".

В Гродно юных посетителей ждет областной Дворец творчества детей и молодежи. Для них, например, проведут интерактивную игру "Экологика", которая позволит расширить экологические знания о природных объектах малой родины. Кроме того, для учащихся старшего возраста откроет двери тематический "Эковидеосалон", а малышей ждет знакомство с "Медиа-азбукой". Запланированы мастер-классы по "Дудлингу" и "Песочной анимации", изготовлению сувенирной продукции, музыкальные и развлекательные программы, выставка декоративно-прикладного творчества, турниры по шашкам, шахматам. Будут работать и тематические музеи: экспозиция "Ткацтва" расскажет о фольклорных традициях Гродненского региона.

Подросткам предложат посоревноваться и в юморе: акция "Осенний марафон" соберет на сцене 13 команд КВН со всей области.

Осенние каникулы в этом году продлятся с 1 по 9 ноября.-0-