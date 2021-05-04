4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в продаже выявили сливочный маргарин без молока в составе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Продукцию российского производства выявили во время проверки в одном из магазинов Кореличского района. Сливочный маргарин твердый марки МТ "Румянцев и Ко" массовой долей общего жира 40% (упаковка 150 г) не соответствовал техрегламентам Таможенного союза на масложировую продукцию, а также в плане маркировки.

"В маркировке наименования пищевой продукции не допускается указание компонентов, если они или продукты их переработки не входят в состав продукта. Однако изготовитель назвал маргарин сливочным, хотя в состав не включены ни молоко, ни хотя бы продукты его переработки", - сообщили в инспекции Госстандарта.

Государственным комитетом по стандартизации Беларуси вынесено предписание о запрете ввоза и изъятии из обращения опасной продукции. Также на территории страны прекращено действие документов об оценке соответствия.

Информацию об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия можно получить на официальном сайте Госстандарта. Официальный канал Госстандарта "Безопасность и качество" @gosstandartby есть и в мессенджере Telegram.-0-