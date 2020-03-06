В Гродненской области в прошлом году построили жилье для 1,5 тыс. многодетных семей

6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. многодетных семей из Гродненской области получили жилье в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов перед торжественным приемом ко Дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие приглашены 24 женщины, добившиеся высоких результатов в профессиональной деятельности.

"Настоящая весна начинается не 1, а 8 марта - это хороший светлый праздник, в который мы чествуем прекрасную половину человечества. Роль женщин в развитии региона, страны возрастает - немало их в бизнесе, на государственной службе и даже в силовых структурах. Но особые слова благодарности в этот день мы говорим матерям. Прежде всего тем, кто воспитывает много детей. Это самая благородная миссия!", - подчеркнул Владимир Кравцов. В Гродненской области свыше 13 тыс. многодетных семей, в более чем 500 семьях воспитываются 5 и более детей. Председатель облисполкома сказал, что поддержке таких семей оказывается повышенное внимание.

"Институт семьи, материнства и детства - одно из приоритетных направлений деятельности местных органов госуправления. В этом направлении немало сделано на уровне государства, однако совершенствование законодательства продолжается", - отметил Владимир Кравцов. Речь в том числе идет о семейном капитале. Например, в прошлом году в регионе принято 1,7 тыс. решений о его назначении. Всего в области открыто почти 9 тыс. счетов на сумму более чем в $89 млн.

"Кроме того, в 2019 году мы смогли реализовать все планы по строительству жилья для многодетных семей. Квартирный вопрос решен для 1,5 тыс. семей. На текущий год не менее напряженные планы. Главная задача в том, чтобы многодетная семья стояла в очереди не больше года", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Во время приема ордена Матери за рождение и воспитание 5 детей были вручены Екатерине Романовской из Слонимского района и Ольге Левко из Гродно. К слову, в Гродненской области этим орденом награждены уже более тысячи женщин.

"Не скрою, приятно получить орден Матери. Впрочем, главная награда для меня - дети. Они и главная радость, и вдохновение. Сложности, конечно, бывают, но, если семья дружная, как у нас, то все преодолимо", - отметила воспитывающая дочку и четырех сыновей Ольга Левко.

Владимир Кравцов сказал: "От всей души поздравляю жительниц региона, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, больше улыбок и хорошего настроения". От руководства облисполкома приглашенным на торжество были вручены цветы и сувениры. Приятным продолжением праздника стали творческие номера.

В Гродненском областном драмтеатре сегодня состоится концерт, посвященный Дню женщин. Праздничные мероприятия проходят во всех районах области.-0-