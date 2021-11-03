В Гродненской области в студотрядах трудоустроили более 6 тыс. человек

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. молодых людей из Гродненской области в этом году трудились в студенческих отрядах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете ОО "БРСМ".

"В этом трудовом семестре бойцы отрядов трудились на различных объектах. В частности, работали на реконструкции Старого Замка, экспозиция в котором буквально на днях начнет принимать посетителей. Работали студотряды и на территории Российской Федерации: в детских оздоровительных лагерях и на строительстве дорог", - рассказали в обкоме БРСМ. Кроме того, студотрядовцы из Гродненской области приняли участие в молодежном производственном трудовом проекте "Атлант".

Всего в третьем трудовом семестре в регионе было сформировано почти 420 студенческих отрядов. Трудоустроены в них были более 6 тыс. молодых людей.

Итоги третьего трудового семестра в Гродненской области подведут 4 ноября. Участие в торжественном мероприятии в областном Дворце творчества детей и молодежи примут почти 150 лучших бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов Гродненщины, а также ветераны студотрядовского движения. Во время торжества назовут победителей областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд, а также лучших командира и комиссара по профилям.-0-