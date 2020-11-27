В Гродненской области в студотрядах трудоустроили почти 5,2 тыс. человек

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродненской области в этом году в студенческих отрядах трудоустроены 5,2 тыс. молодых людей. Об этом сегодня во время торжественного закрытия третьего трудового семестра в регионе сообщила журналистам первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Анна Саросек, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в области было сформировано 350 студенческих отрядов различного профиля - строительных, сельскохозяйственных, педагогических, медицинских и других. Трудоустроены в них были почти 5,2 тыс. молодых людей - это не только студенты, но и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, школьники.

"Самое главное, что нам, несмотря на достаточно непростой год, удалось трудоустроить всех, кто подал заявку на участие в студотрядах. На следующий год стоит задача также трудоустроить всех желающих. К слову, уже после Нового года в режиме онлайн в территориальные штабы БРСМ можно направлять заявки с указанием того или иного профиля студотряда. Желания каждого будут учтены", - отметила Анна Саросек. Она подчеркнула, что большинство студотрядов работали именно в летнее время. Это позволило обеспечить занятость молодых людей. К слову, привлекали к труду в этом году и ребят, стоящих на учете.

Анна Саросек обратила внимание на то, что весомым итогом работы стало признание Гродненского областного штаба студенческих отрядов лучшим в стране. Звания лучших студенческих отрядов удостоены сельскохозяйственный отряд "Поречанка" Гродненского государственного аграрного университета и медицинский отряд "Медик" Гродненского государственного медицинского университета. Сегодня во время торжественного закрытия третьего трудового семестра в регионе были отмечены лучшие организации, принимающие студенческие отряды, награждены победители и призеры областного конкурса "Трудовой семестр".

Важность студотрядовского движения отметил и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. "Это один из примеров эффективной работы с молодежью, возможность объединить их вокруг созидания, показать значимость труда, научить зарабатывать самостоятельно деньги. К слову, сегодня 280 студентов медуниверситета помогают медикам в борьбе с коронавирусом, при этом многие из них работают на скорой помощи, в "красных" зонах больниц. Подтолкнуло их к принятию такого решения, уверен, и развитое студотрядовское движение", - подчеркнул он.

Итогом торжественного мероприятия стала закладка капсулы с посланием потомкам. Такую инициативу молодежь Гродненщины выдвинула во время открытого диалога на молодежном форуме "Беларусь - это мы!". Текст послания выбирали на открытом конкурсе, участие в котором приняло свыше 60 работ от актива БРСМ. Капсула стала частью интерьера молодежного центра "Гродно". Открыть ее планируют в 2070 году.-0-