В Гродненской области в студотрядах в 2021 году планируют трудоустроить всех желающих

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Гродненской области стоит задача трудоустроить в студенческих отрядах всех желающих. Об этом сегодня журналистам сообщила первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Анна Саросек, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня проходит XV Пленум Гродненского областного комитета ОО "БРСМ". На встрече лидеров молодежи региона подвели итоги работы в минувшем году, а также наметили основные планы и задачи на будущее.

В прошлом году, в частности, по результатам проведения республиканского конкурса "Трудовой семестр" Гродненский областной штаб студенческих отрядов признан лучшим в стране.

"Удалось трудоустроить в студотрядах более 5 тыс. молодых людей. Но главное даже не цифры, которые самые высокие в стране, а то, что были удовлетворены все заявки. В этом году также ставим задачу по трудоустройству в студотрядах всех желающих. Надеемся, продолжим традицию проведения областной молодежной стройки, возобновим, если позволит эпидемиологическая ситуация, и выезд студотрядов на работу за рубеж", - отметила Анна Саросек. Работа по подготовке к очередному трудовому семестру уже стартовала, штабы в постоянном контакте с работодателями. В феврале запланирован и семинар-учеба по этому направлению.

Активно развивается в регионе и волонтерское движение. Присоединяются молодежные волонтеры не только к местным, но и к международным, в том числе и экологическим проектам.

"Планируем также продолжить международное сотрудничество. Партнерские соглашения ранее заключены с Калининградской областью, Республикой Коми. Совместные мероприятия проводили пока только в режиме онлайн, но надеемся в ближайшее время перевести общение в живой формат", - отметила Анна Саросек. В этом направлении, рассказала она, есть уже и конкретные проекты, связанные в том числе и с обменом студентами.

"Еще один приоритет - работа с первичками, вовлечение в мероприятия БРСМ каждого молодого человека. Продолжим и активное сотрудничество с другими общественными организациями. Например, уже дали старт совместному проекту с ДОСААФ - на протяжении целого года пройдет цикл патриотических мероприятий, связанных со знакомством со службой и бытом военных, посещением военных частей, тематическими встречами и занятиями", - отметила Анна Саросек. Она подчеркнула, что идею проекта, направленного на популяризацию службы в армии, подсказали участники одной из диалоговых площадок. И реализации таких идей во многом будет посвящена работа молодежной организации в 2021 году.

Анна Саросек также обратила внимание, что активно проводится и работа с теми, кто непосредственно взаимодействует с молодежью. Накануне пленума в Гродно прошел семинар-учеба для первых секретарей районных комитетов БРСМ, которые отработали различные вопросы по проектной деятельности, студотрядовскому движению, внедрению новых форм и методов работы, в том числе и более активному взаимодействию с молодежью в интернете.

Во время пленума также наградили победителей областных конкурсов на "Лучший территориальный комитет 2020", "Лучший молодежный отряд охраны правопорядка", "Волонтер года 2020" и конкурса патриотических клубов.-0-