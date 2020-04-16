В Гродненской области в сутки выпускается более 120 тыс. защитных масок и повязок

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гродненской области в сутки выпускают более 120 тыс. масок и повязок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

В регионе на производство масок и повязок переориентированы крупные предприятия легкой промышленности, подчиненные как республиканским органам государственного управления, так и без ведомственной подчиненности, в том числе и частные - СООО "Конте Спа", ОАО "БелКредо", ООО "МедЛен". Некоторые из них, кроме собственного производства, размещают заказы на выпуск масок по давальческой схеме на мощностях предприятий области.

"Широко задействованы в производстве масок и защитных повязок субъекты малого и среднего предпринимательства", - рассказали в Гродненском облисполкоме. Например, ООО "Макей" перепрофилировало производство изделий из кожи на выпуск защитных повязок из тканевого полотна, привлекая для выполнения работ по кооперации почти три десятка малых швейных предприятий областного центра. Также к производству приступили частное предприятие "Ромгиль Текс", "Слонимская фабрика художественных изделий" и некоторые другие частные предприятия.

В регионе помимо 3 крупных швейных предприятий к производству масок и повязок, в том числе по кооперационным цепочкам, привлечены около 60 предприятий различных форм собственности. Суточный объем производства составляет почти 120 тыс. единиц. Маски производятся как из тканого, так и из нетканого полотна. Продукция поставляется в медучреждения региона, обеспечена ее реализация и в аптечной сети.

К производству повязок подключены небольшие районные организации различных форм собственности, имеющие швейные цеха. Среди них 10 комбинатов бытового обслуживания, жилищно-коммунальные хозяйства, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования, филиалы облпотребобщества. На их базе ежедневно производят около 20 тыс. повязок для собственных нужд, а также для обеспечения населения и организаций районов.-0-