В Гродненской области в третьем трудовом семестре сформировано более 230 студотрядов

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 230 студотрядов различного профиля сформированы в Гродненской области в третьем трудовом семестре. Желание поработать выразили уже более 4,5 тыс. молодых людей. Всего же в области планируется создать около 7 тыс. рабочих мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

"Некоторые приступили к работе уже весной. Около 300 человек в составе экологических отрядов принимали участие в посадках леса", - рассказали в обкоме.

Востребованы отряды строительного профиля. Традиционно отряд из региона поучаствует во Всебелорусской молодежной стройке - на соцобъектах в Островце. В августе студотрядовцы отправятся на областную молодежную стройку в Гродно. Такой статус присвоен реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы №3 под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

Стразу два производственных студотряда из Гродно и Лиды определены на работу в ЗАО "Атлант" в Минске. Продолжится в этом трудовом семестре формирование сервисных и педагогических отрядов.

"Более половины всех студотрядов сформированы в сфере сельского хозяйства. Многие из них уже приступили к работе. Молодежь будет помогать в прополке, сборе урожая, его переработке", - добавили в обкоме.

Чтобы записаться в студотряд, достаточно обратиться в ближайший территориальный комитет БРСМ. Заполнить анкету и подать заявку можно онлайн. Рабочими местами обеспечат всех желающих.-0-