В Гродненской области в центре внимания ГАИ с 23 по 26 февраля будут аварийные переходы

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области с 23 по 26 февраля уделит особое внимание наиболее аварийным и оживленным пешеходным переходам, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненской области.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов стало в 2020 году одной из основных причин ДТП в Гродненской области. В 59 подобных авариях погибли 2 человека, 61 получил ранения.

"Пешеходный переход - то место, где внимательность и бдительность играют важную роль в безопасности как водителя, так и пешехода. Для усиления дисциплины участников дорожного движения и предупреждения ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция с 23 по 26 февраля проведет комплекс профилактических мероприятий. Особое внимание будет уделено наиболее аварийно опасным и оживленным пешеходным переходам", - сообщили в ГАИ региона.

ГАИ напоминает, что не пропустившему пешехода водителю может грозить штраф от 1 до 5 базовых величин (1БВ - Br29).-0-