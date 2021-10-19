В Гродненской области вакцинирована от коронавируса почти треть жителей

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 30% жителей Гродненской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник по итогам совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник отметил, что в Гродненской области сейчас отмечается более низкий уровень заболеваемости коронавирусом и пневмониями, чем, например, год назад. Однако, такая ситуация не должна становиться поводом для расслабленности и ослабления мер профилактики.

"Более того, уверен, что достигнуть такого показателя удалось потому, что в последнее время активно проводится кампания по вакцинации. При этом акцент сделан на уязвимых группах населения, а также тех, кто может оказать существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию - социальные работники, педагоги, медики. Хочу поблагодарить людей за сознательность, понимание того, что вакцина не просто защита каждого из них, но и защита близких", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что в регионе вакцинацию прошли около 30% жителей. При этом, например, более 90% работников сферы здравоохранения привились первым компонентом вакцины, доля привитых среди педагогов превышает 75%. Более 60% привитых среди пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Более половины работников сферы торговли и общепита также прошли вакцинацию.

Владимир Караник отметил, что с прошлой недели в регионе наметился спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди взрослых. "Это позитивный симптом, который часто свидетельствует о затухании эпидпроцесса. Если тенденция сохранится, то можно будет сделать вывод, что мы достигли пика заболеваемости. И с сохранением темпов вакцинации, и при условии соблюдения мер безопасности можно будет добиться снижения заболеваемости", - рассказал он.

Председатель Гродненского облисполкома отметил, что система здравоохранения региона получает все необходимые ресурсы для организации лечения всех нуждающихся в медицинской помощи. В том числе продолжаются и плановые операции. "Естественно, мы соблюдаем меры предосторожности. Если без ущерба здоровью та или иная манипуляция может быть перенесена, то мы идем на это. Ведь восстановительный период после любой операции характеризуется снижением иммунитета. Для всех остальных в области функционирует вся специализированная медицинская помощь", - резюмировал Владимир Караник.

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев по итогам совещания подчеркнул, что работа с людьми должна строиться на убеждении и разъяснении важной информации, противостоянии фейкам и инсинуациям на эту тему. "Важно сосредоточиться на разумном, рациональном функционировании системы здравоохранения и тех, кто этому помогает", - отметил он. В качестве примера Юрий Караев привел ОАО "Гродно Азот", который развернул свои мощности для помощи основным производителям медицинского кислорода.-0-