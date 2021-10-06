В Гродненской области во время акции "Чистый лес" можно будет поработать более чем на 300 объектах

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области во время акции "Чистый лес" волонтерам предложат поработать более чем на 300 объектах различной направленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, пройдет в Беларуси 9 октября. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем намерении.

"Лесхозы определили более 300 объектов. Приглашаем волонтеров принять участие в сборе бытового мусора и уборке захламленности в лесах, приведении в порядок мест отдыха, благоустройстве экологических троп и дендропарков. Также традиционно будет проводиться посадка лесных культур. Дополнить леса планируется на площади около 45 га", - рассказали в ГПЛХО.

К слову, все участники акции получат символический сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021.

Кроме того, в этом году Гродненское ГПЛХО разработало тематическую интерактивную карту. Каждый участник акции из любой точки Гродненской области сможет отметить свое место участия в акции, добавив точку GPS и фото на карте на портале объединения.

В прошлом году к акции присоединились около 5 тыс. человек. Они собрали в лесах свыше 430 кубометров мусора, привели в порядок придорожные полосы, места отдыха, экотропы, дендропарки. На 73 га был высажен новый лес.-0-