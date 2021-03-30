В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной Совет депутатов сегодня во время выездной сессии в Лидском районе принял решение о введении местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пункте пропуска. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в облсовете депутатов.

Введение такого сбора предусмотрено обновленным Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января 2021 года. Подчеркивается, что вводится сбор только до 1 января 2023 года. Размер сбора составит 1 базовую величину. Все средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Лидского райисполкома в своем Telegram-канале приводит некоторые подробности. В частности, при введении соответствующего решения уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не превышает 5 т. При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют лица на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Решение вступит в силу через месяц.-0-