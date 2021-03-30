В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 30 марта 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов Экономика
18:39 ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об ученых степенях Общество
18:37 Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций Президент
18:34 Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов" Общество
18:32 Проект мероприятий по международному молодежному сотрудничеству рассмотрят на СМИД СНГ Общество
18:22 Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне Общество
18:17 Юбилейная выставка белорусского мэтра акварели Феликса Гумена открылась в Витебске Культура
18:07 Транспортная инспекция выявила в Бресте лжетаксистов Регионы
17:50 Новые стандарты на отдельные виды колбасных изделий вводятся в Беларуси с 1 апреля Экономика
17:43 Председатель Совета КПБ Алексей Камай удостоен Благодарности Президента Беларуси Президент
17:42 В Киеве и Львове ужесточили карантинные ограничения В мире
17:37 Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара" Культура
17:28 В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто Регионы
17:25 ФОТОФАКТ: Уникальную гравировальную доску ХVII века представили в Национальной библиотеке Культура
17:19 ЕЭК создала оперативную группу на случай форс-мажора на рынке продовольствия Экономика
17:13 На судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области перевернулся корабль В мире
17:08 Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии Происшествия
17:00 "АМКОДОР" поставил очередной форвардер в Украину Экономика
16:48 Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт Регионы
16:45 Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне Общество
16:42 Минсельхозпрод: ежегодно Беларусь экспортирует около 400 тыс. т картофеля Экономика
16:35 Последние мартовские торги "Брестоблимущества" оказались результативными Экономика
16:33 Условия консолидации общества в Год народного единства - комментарий Общество
16:25 Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии В мире
16:19 МНС: физлица уплатят в 2021 году около Br58 млн транспортного налога Экономика
16:13 Узоры и символы белорусского орнамента в Омане - интервью Культура
16:12 Более 120 предложений минчан поступило на портал "Зеленый двор вместе" Регионы
16:10 Белстат: 26,8 тыс. очередников в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия Общество
16:07 Главный ученый Украины удостоен нагрудного знака НАН Беларуси Общество
15:57 Китайский Хубэй и Брестская область активизируют сотрудничество Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
30 марта 2021, 17:28

В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной Совет депутатов сегодня во время выездной сессии в Лидском районе принял решение о введении местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пункте пропуска. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в облсовете депутатов.

Введение такого сбора предусмотрено обновленным Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января 2021 года. Подчеркивается, что вводится сбор только до 1 января 2023 года. Размер сбора составит 1 базовую величину. Все средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Лидского райисполкома в своем Telegram-канале приводит некоторые подробности. В частности, при введении соответствующего решения уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не превышает 5 т. При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют лица на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Решение вступит в силу через месяц.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль граница Гродненская область Гродно
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Транспортная инспекция выявила в Бресте лжетаксистов
Фото из архива Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт
Фото из архива Более 120 предложений минчан поступило на портал "Зеленый двор вместе"
Фото china.mfa.gov.by Китайский Хубэй и Брестская область активизируют сотрудничество
Фото из архива Реабилитационный комплекс для восстановления пациентов после COVID-19 появился в могилевской БСМП
Фото из архива Акция "День здоровья" пройдет 1 апреля на базе аквапарка в Минске
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Решения о перераспределении полномочий будут приниматься точечно - Головченко
Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов"
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
"Если "растворим" Президента, стране не бывать" - Лукашенко выступает за сильную президентскую власть
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
МНС: электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года
Совершенствование лекарственного обеспечения можно обсудить до 9 апреля
Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов
Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара"
Горячие цены на тропический "Бора-Бора"! Квадратный метр в новом доме Minsk World – от 2260 рублей
Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне
Сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га
Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне
В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто
Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794
Чемпионы цифрового будущего Huawei Cup 2020: призовой фонд в $60 000 был разыгран среди 128 финалистов из 5 стран Евразии
Узоры и символы белорусского орнамента в Омане - интервью
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.