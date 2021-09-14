В Гродненской области выявили нарушения на арендованных водоемах

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры региона потребовали устранить нарушения при предоставлении, использовании и охране водных объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В Гродненской области имеется 440 водных объектов, пригодных для рыбоводства и отдыха. 342 из них, общей площадью около 2,4 тыс. га, переданы арендаторам. Однако, как показали проверки прокуратуры, в этой сфере нередки нарушения природоохранного законодательства, а также законодательства при предоставлении и использовании водных объектов для целей рыболовства и рыбоводства.

"Как выяснилось, в регионе не исключены факты невыполнения заданных показателей по вылову товарной рыбы. До сих пор не разрешен вопрос о принадлежности гидротехнических сооружений. Имелись факты ненадлежащего содержания прилегающей к водным объектам территории", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, арендаторы-рыбоводы не во всех случаях использовали по целевому назначению водные объекты, не всегда своевременно уплачивали арендную плату. Нарушались и определенные заранее плановые сроки, и объемы по вселению, разведению рыбы.

В некоторых районах с арендаторами вовсе не были заключены договоры. "На большинстве обследованных объектов отсутствовала общедоступная информация либо содержались неполные сведения о режимах рыбоводства в рекреационных целях, платного любительского рыболовства и порядке реализации путевок для него", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки органы прокуратуры области внесли 16 представлений в районные исполнительные комитеты и вынесли 12 предписаний. Прокуратура Гродненской области внесла представление первому заместителю председателя Гродненского облисполкома. Общее требование - устранить и не допускать впредь нарушения природоохранного и земельного законодательства при предоставлении, использовании и охране водных объектов.-0-