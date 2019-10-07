В Гродненской области выявили около 1,4 тыс. пустующих жилых домов и квартир

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2019 году выявлено свыше 1,4 тыс. незаселенных пустующих жилых помещений государственной собственности. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома Елена Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома обсуждались меры по сокращению количества пустующих домов и квартир государственного жилищного фонда.

"Основная доля приходится на сельские населенные пункты, где находятся около 1,1 тыс. незаселенных помещений. В регионе пустуют около 900 квартир и свыше 530 домов", - рассказала Елена Касперович. Например, только в Гродно пустуют около 100 жилых помещений, некоторые из которых не имеют инженерных коммуникаций, серьезно изношены. Часть квартир также пустует после выселения из них должников по оплате коммунальных услуг.

Есть несколько вариантов вовлечения этих помещений в оборот. Среди них, например, продажа, ремонт с последующим предоставлением гражданам, а также перевод, если ремонт не целесообразен, таких помещений в разряд нежилых. Есть возможность приобрести подобные помещения и у граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"В 2019 году 61 жилое помещение продано, свыше 100 переведено в разряд нежилых, ряд пустующих домов были снесены. Кроме того, около 200 пустующих помещений ремонтируются", - рассказала Елена Касперович. Впрочем, подчеркнула она, не всегда на местах принимаются должные меры. Порой районы не в полной мере используют возможности по привлечению средств на ремонт пустующих квартир.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов обратил внимание на необходимость активизировать работу в этом направлении. "Формализм не допустим. У нас сегодня есть спрос на жилье, а здесь государственная собственность порой пустует и не используется. При этом есть все нормативные основания для вовлечения подобных помещений в оборот", - подчеркнул он.

Из всего объема пустующего жилья планируется к сносу около 300 домов. Около 240 квартир и домов будут проданы. Около 400 помещений отремонтируют и предоставят гражданам.-0-