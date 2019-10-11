В Гродненской области выявлены нарушения при подготовке к отопительному сезону

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при подготовке к осенне-зимнему периоду выявлены в Гродненской области, сообщили БЕЛТА Комитете государственного контроля Гродненской области.

Несмотря на то, что отопительный сезон в регионе уже начался, по некоторым направлениям работа идет с отставанием. Касается это прежде всего замены теплосетей.

"Например, энергетики задание по замене теплосетей выполнили. А вот организациями ЖКХ в регионе при задании до 20 сентября заменить 85,5 км сетей фактически переложили около 55 км или 65% от планируемого", - отметили в КГК Гродненской области. Не обеспечивается своевременное выполнение работ по перекладке теплосетей в соответствии с заданием в Берестовицком, Новогрудском и Лидском районах.

Наиболее сложная ситуация сложилась в областном центре, где было заменено менее половины от доведенного задания. В КГК региона обратили внимание на обоснованные жалобы горожан на работу коммунальников: некоторые строительные площадки во дворах выглядят, как поле боя.

Кроме того, в области несвоевременно выполняются работы по капитальному ремонту жилых домов. По отдельным объектам не завершены кровельные работы, что, учитывая осеннюю погоду, может привести к негативным последствиям.

"Много нарушений выявлено Комитетом при проведении мониторинга подготовки жилищного фонда к отопительному сезону. Это и неочищенные от мха кровли, и разбитые в подъездах и подвалах окна, выломанные двери, частичное отсутствие изоляции на тепловых сетях в подвалах, протекание водопроводных труб. Порой подвальные помещения просто захламлены Такие нарушения установлены в Гродно, в Берестовицком, Волковысском, Кореличском и Щучинском районах", - рассказали в КГК Гродненской области. Кроме того, не всеми организациями ЖКХ обеспечивается должное хранение местных видов топлива. В частности, в Волковыске и Берестовице выявлены факты хранения щепы под открытым небом.

Вопрос хода подготовки организаций области к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов был рассмотрен на коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области. По итогам заседания даны конкретные поручения председателям гор- и райисполкомов, руководителям организаций ЖКХ по принятию действенных мер и обеспечению готовности объектов к работе.-0-