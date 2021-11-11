В Гродненской области за 10 месяцев задержали более 1,5 тыс. нетрезвых водителей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за 10 месяцев задержаны 1565 пьяных водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ежесуточно задерживали в среднем 3-4 таких водителя. В выходные и праздничные дни это количество, как правило, возрастает.

"10 ноября около 22.00 в Гродно милиционеры задержали нетрезвого водителя. 51-летний мужчина на протяжении дня употреблял спиртные напитки, а вечером сел за руль автомобиля "Форд". На улице Малаховичской его остановили сотрудники Департамента охраны, которые выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Были вызваны инспекторы ГАИ, они отвезли мужчину на освидетельствование. Результат - 2,6 промилле алкоголя в организме", - рассказали в ГАИ. Теперь нарушителю грозит штраф 200 базовых величин и лишение водительских прав на 5 лет.

"К сожалению, на наших дорогах не обходится без ДТП с участием нетрезвых. За указанный период 247 таких водителей стали участниками аварий. Нетрезвые водители виноваты в 25 автоавариях с пострадавшими, зарегистрированных за 10 месяцев", - отметили в ГАИ.-0-