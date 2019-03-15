В Гродненской области за год оштрафовали более 600 водителей маршруток

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за год за различные нарушения правил дорожного движения оштрафовали свыше 600 водителей маршруток. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На заседании комиссии по пассажирским перевозкам в Гродно сегодня проанализировали работу субъектов хозяйствования, занятых в экспрессном регулярном сообщении.

"В том числе на обсуждение были вынесены факты ДТП с участием маршрутных такси. В 2018 году с ними на Гродненщине произошло 13 аварий с тяжелыми последствиями, в которых 19 человек травмированы", - отметили в ГАИ региона.

За различные нарушения к ответственности в Гродненской области в прошлом году привлечены 629 водителей маршрутных транспортных средств. Причем пятеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще шестеро не имели права управлять такой категорией транспортных средств. Датчики скорости в автоматическом режиме зафиксировали свыше 600 превышений скорости со стороны маршруток.-0-