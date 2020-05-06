В Гродненской облбольнице реабилитации больше половины коек остаются свободными - главврач

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской областной клинической больнице медицинской реабилитации, которая сейчас оказывает помощь пациентам с пневмониями и COVID-19, имеются ресурсы для приема заболевших коронавирусом - загружено менее половины коечного фонда. Об этом сообщил БЕЛТА главный врач Валерий Енджиевский.

"К приему пациентов с пневмониями и COVID-19 готовились заблаговременно. Перепрофилировали полностью коечный фонд. Больше половины из 252 больничных мест на сегодня не заполнены, но стопроцентно готовы на случай поступления пациентов. Мы выполнили все необходимые организационно-технические мероприятия: приспособили отделения для работы с инфекциями, организовали поточность приема пациентов, разграничили красную и зеленую зоны, которые разделили посредством специальных тамбур-шлюзов. Стационар оборудован большим количеством точек вывода кислорода для лечения тех пациентов, которые в этом нуждаются", -сказал Валерий Енджиевский.

О коллективе главврач говорит с особой гордостью. Все сотрудники с огромной ответственностью отнеслись к поставленным задачам, все остаются в строю. Врачи узких специальностей (окулисты, неврологи, кардиологи, УЗИ-диагносты) прошли обучение и работают в отделениях и приемном покое. Консультативную помощь оказывают сотрудники кафедр пропедевтики внутренних болезней и инфекционных болезней медицинского университета, советы дают коллеги из областной инфекционной больницы.

На сегодня 21 пациент после перенесенной пневмонии выписан с выздоровлением - это коллектив больницы медицинской реабилитации считает самой значимой отметкой своего труда. Главный врач отметил, что медицинские работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Создан запас медицинских масок, костюмов, очков, перчаток, бахил, и он постоянно пополняется. Бюджетные средства на это поступают регулярно, но помощь лишней не бывает. Коллектив больницы благодарен всем, кто откликается и поддерживает лечебное учреждение. Сегодня, например, областная организация Белорусского союза журналистов приобрела и передала коллективу больницы защитные костюмы.

Председатель областной организации Лилия Новицкая отметила, что решение областной организации поддержано журналистами в районах. "Сейчас многие организации подключились к марафону добрых дел в помощь медицинским работникам. Мы, журналисты, много пишем о самоотверженном труде врачей и медицинских сестер, не понаслышке знаем, сколько сил отдают они в борьбе за здоровье людей, и потому не могли не присоединиться к общему делу", - отметила она.-0-