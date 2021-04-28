В гродненском парке десятки семей высадили свои деревья

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парк семейных деревьев в Гродно пополнился новыми липами, кленами и ясенями. Несколько десятков семей высадили свои деревья, передает корреспондент БЕЛТА.

Парк семейных деревьев в Гродно заложили весной 2019 года по инициативе БРСМ. Тогда у здания загса по площади Декабристов появились первые молодые деревья с именными табличками.

"Теперь пополнять парк новыми саженцами - одна из городских традиций. Сегодня к посадке деревьев присоединились люди разных возрастов и профессий. В том числе молодожены, а также супруги, отметившие юбилеи семейной жизни, молодые родители и многодетные семьи, а также трудовые династии", - отметил первый секретарь Гродненского горкома БРСМ Петр Косицкий.

Парк в этом году пополнился 50 новыми деревьями - молодыми кленами, липами и ясенями. Свое дерево посадили и Сергей и Марина Радаки, воспитывающие пятерых детей.

"С удовольствием поддержали инициативу. Пришли вместе с детьми. Теперь будем вместе ухаживать за деревом, следить, как оно растет. Такие вещи еще больше объединяют семью. Важно это и с точки зрения воспитания. Посадив свое дерево, дети будут рачительнее и бережнее относиться к природе", - отметила многодетная мать.

Всем участникам проекта вручили сертификаты. Семейные пары также могут установить у дерева именные таблички.

К слову, по инициативе союза молодежи в Гродно весной высаживали деревья не только в парке семейных деревьев - молодежь озеленяла также жилые районы города.-0-

Фото Леонида Щеглова