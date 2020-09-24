В Гродненском районе появится экспозиция "Нараджэнне хлеба"

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе создали экспозицию, посвященную хлебу, и запустят тематический туристический маршрут. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

В агрогородке Заречанка с 25 сентября начнет работу музей "Код памяти". Разместился он в местном доме народного творчества. Одной из основных станет экспозиция "Нараджэнне хлеба".

"Она станет центральным компонентом туристического маршрута, который объединит агрогродки Заречанка и Одельск и рассказжет о рождении хлеба, о том, какой путь проходит зерно от поля до каравая", - рассказала ведущий методист центра по работе в области традиционной художественной культуры, нематериального культурного наследия и фольклора Наталья Романович. Гостей музея ждут интерактивные программы. Например, в день открытия музея они побывают на импровизированном хлебном поле минувших веков. Вместе с участниками фольклорной группы "Живица" посетители в игровой форме изучат все этапы выращивания зерна, производства хлеба, а также поучаствуют в многочисленных тематических обрядах.

Широко представлены в Заречанке традиционные белорусские рушники, в том числе праздничные, обрядовые и бытовые. Одна из новых экспозиций музея "Код памяти" расскажет про традиционные гродненские ковры - "дываны". Сегодня эти предметы в музее обрели вторую жизнь. "Они притягивают милой простотой, скромностью и особенным стилем", - отметила Наталья Романович.

Также в музее откроются выставка военной формы и музейная комната, посвященная быту партизан времен Великой Отечественной войны. Немало расскажут об истории края, жизни предыдущих поколений и старые фотографии, найденные во время фольклорных экспедиций по населенным пунктам Гродненского района.-0-