В Гродненском районе создают 20-метровый "Рушнік малой радзімы"

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мастера Гродненского района работают над созданием 20-метрового полотна "Рушніка малой радзімы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского райисполкома.

Проект посвящен 75-летию освобождения Беларуси и 75-летию образования Гродненской области. Стартовал он в феврале, а сейчас выходит на финишную прямую.

"Работают над созданием фрагментов рушника мастера со всех агрогородков и крупных населенных пунктов района. Каждая из деревень будет представлена своим фрагментом, наиболее ярко отражающим ее особенности, региональную самобытность", - рассказали в отделе культуры.

Например, агрогородок Одельск мастер Наталья Ковалькова воплотит на рушнике символами мельницы, хлеба и костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Мельницы когда-то были настоящим брендом этого населенного пункта. Здесь до сих пор отмечают праздник мельников.

Основные достопримечательности агрогородков Озеры и Коптевка также нашли отражение во фрагментах рушника. Агрогородок Обухово мастер Борис Михайловский представил на рушнике бочонком с медом и наливными яблоками. В агрогородке Путришки несколько лет собирают гостей на праздник мороженого, поэтому неудивительно, что этот символ нашел отражение в изделии.

"Все фрагменты будут соединены между собой кружевами. Начальные отрезки рушника будут выполнены в традиционной манере с использованием белорусского орнамента", - отмечают в отделе культуры.

Презентуют рушник на районном празднике, посвященном Дню Независимости, который 3 июля пройдет в Скиделе. В дальнейшем уникальное произведение будет представлено в музее рушника в агрогородке Заречанка Гродненского района.-0-