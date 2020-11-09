В Гродненском районе стартует неделя фольклора

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неделя фольклора, посвященная свадебным традициям предков, стартует в Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала ведущий методист Гродненского районного культурно-информационного центра Наталья Романович.

Традиционно в ноябре в Гродненском районе проходят брендовые культурные мероприятия, в том числе и фестиваль фольклора "Вяртанне да вытокаў", путешествующий по разным агрогородкам. В этом году праздники объединены в новый фестивальный проект "Неделя фольклора", посвященный свадебным традициям предков, обрядам, приметам и поверьям. Пройдет он с 9 по 15 ноября.

"В каждом учреждении культуры организованы выставки "Белорусская свадьба: традиции и настоящее". На них постарались максимально передать атмосферу хаты, где молодых готовят к важному событию: комнатка невесты, сундук с приданым, традиционные музыкальные инструменты, использовавшиеся на свадьбе, а также другие местные вещи, предметы свадебной тематики. Обязательными атрибутами на выставке будут аутентичные или реконструированные свадебные наряды жениха и невесты", - рассказала Наталья Романович. Мини-выставки и экспозиции на свадебную тематику подготовят и в библиотеках района.

О том, как проходили свадьбы раньше, расскажут на выставках семейных фотоальбомов "Вяселле ў маёй вёсцы". Снимки разных времен - от довоенных до 1970-х годов - покажут не только жениха и невесту, но и других участников торжеств - гостей и музыкантов.

Любительские самодеятельные коллективы познакомят гостей с многочисленными свадебными обрядами. Среди них - сватовство, запоины, помолвка, сборная суббота, приданое, приезд жениха в хату невесты, выкуп невесты, брама, "цыгане". Некоторые из них забылись, а другие продолжают существовать и теперь, порой обретая новый смысл.

15 ноября в заключительный день "Недели фольклора" гостей приглашают на свадебное дефиле в Квасовский центр культуры и развития народного творчества. Каждый агрогородок представит пару молодых в этнографических либо реконструированных свадебных нарядах от довоенного времени до 1970-х годов.

Богатой будет неделя и на другие события. В частности, 14 ноября в Обуховском центре культуры откроется музейно-выставочная комната "Этнамайстэрня "Ад продкаў - да нашчадкаў". В центре культуры и народного творчества агрогородка Одельск в этот день отметят традиционное "Свята млынароў". Подготовлена тематическая выставка, запланирована презентация видеоролика обо всех предыдущих праздниках. Специально к празднику работники культуры реконструировали обряд "Выпяканне хлеба".-0-