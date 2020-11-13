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13 ноября 2020, 11:18

В гродненском Старом замке началась отделка интерьеров и подготовка экспозиции

Фото управления культуры Гродненского облисполкома
Фото управления культуры Гродненского облисполкома

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отделка интерьеров камнем, отбор экспонатов и подготовка интерактивной экспозиции началась в Старом замке в Гродно. Как идет реконструкция, рассказывает Telegram-канал управления культуры облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сейчас идут внутренние работы, в том числе отделка элементов интерьера камнем. Устанавливаются изготовленные "Белреставрацией" двери, укладывается плитка, продолжается благоустройство территории.

Ведется работа над наполнением музея, который разместится в помещениях замка. Для создания музейной экспозиции изготавливаются макеты, манекены, отбираются музейные предметы. Экспозиция будет интерактивной, живой, запланирована закупка необходимого мультимедийного оборудования.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что планируется продолжить археологические исследования на Замковой горе. Будет также актуализирована историческая справка, специалисты исследуют сохранившиеся объемы здания дворца и других построек. Полученные результаты используют при проектировании второй очереди реконструкции замка.-0-

Фото управления культуры Гродненского облисполкома

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