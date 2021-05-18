В Гродненском зоопарке поселились трое маленьких лисят-сирот

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском зоопарке растят троих маленьких лисят, мама которых погибла. Информация об этом размещена на сайте зоопарка, сообщает БЕЛТА.

Новые постояльцы приехали в зоопарк 17 мая. Малышей нашли в стоге соломы неподалеку от деревни Новоселки под Гродно. Мама лисят погибла: ее сбила машина.

"Несколько дней лисята жили у своих спасителей, а после оформления всех необходимых документов переехали в зоопарк. Теперь у нас на попечении два замечательных мальчика и одна чудесная девочка", - рассказали в зоопарке.

Лисятам около 1,5 месяцев. У них уже прорезались зубки. Лисята с удовольствием едят мясо - говядину и курятину. Но так как малыши еще в молочном возрасте, то в их рационе есть молоко козы Пудры. Также им дают перепелиные яйца, рыбий жир и витамины.-0-