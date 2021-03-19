19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском зоопарке проснулись медведи, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Косолапые с середины октября находились в своих берлогах. Только сейчас они постепенно возвращаются к активной жизни: гуляют, греются на солнышке, усиленно питаются.

"Рацион богат: мясо, рыба, творог, яйца, овощи, фрукты, пророщенный овес. В меню есть даже веточки с зелеными листочками. Их мы специально замораживаем еще летом, чтобы угостить медведей сразу после пробуждения", - рассказали в зоопарке.

Кстати, состояние, в котором пребывают медведи зимой, зимний сон, а не зимняя спячка. В отличие от спячки зимний сон менее глубокий, при нем процессы в организме затормаживаются лишь слегка, а температура тела не опускается очень низко. Поэтому медведи спят достаточно чутко и в любой момент могут проснуться.

В Гродненском зоопарке в более глубокий сон впадают гималайские медведи, в вот бурые спят не очень крепко. За зиму бурый медведь Никита может проснуться несколько раз, а в солнечные дни даже выбраться на прогулку.-0-