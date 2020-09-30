В Гродненском зоопарке впервые с 80-х годов получили приплод болотных черепах

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском зоопарке впервые более чем за 30 лет получили приплод болотных черепах, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

В террариуме зоопарка живет 13 болотных черепах. Однако приплод от них удалось получить лишь однажды - в конце 80-х годов прошлого века.

"И вот в этом году после необходимого периода покоя - зимовки - один из самцов начал проявлять интерес к самочке. Через некоторое время она отложила в песок 13 яиц", - рассказали в зоопарке.

Чтобы создать все необходимые для развития яиц условия, контейнер с кладкой поместили на специальный грунт. На протяжении двух месяц кладку грели, увлажняли, вентилировали.

Через 69 дней на свет появились 13 крохотных черепашек. Первое время малыши питались только за счет желточного мешка, расположенного у них на брюшке. Но сейчас они подросли и уже начинают питаться самостоятельно.

"Живут маленькие черепахи в небольшом обогреваемом аквариуме отдельно от родителей. На сегодняшний день все 13 здоровы, активны и хорошо себя чувствуют!" - подчеркнули в зоопарке.

Болотная черепаха занесена в Красную книгу Беларуси, это единственный представитель отряда черепах, обитающий в нашей стране. Ошибочно черепах считают вредителями рыбоводства, ведь они практически не питаются рыбой.-0-