В Гродно 1 мая включат фонтаны

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с 1 мая начнут работать фонтаны и стартует танцевальный сезон на открытой площадке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Стала известна программа мероприятий в областном центре, приуроченных к Празднику труда - 1 мая. Начнется он с шествия колонны представителей профсоюзных организаций по центру города. На площади Ленина пройдет церемония чествования трудовых династий, а также лучших профсоюзных первичек. Состоится концерт. А вся площадь превратится в большое арт-кафе под открытым небом.

"Традиционно в этот день в Гродно открывается сезон работы фонтанов. Театрализованное шоу пройдет у большого фонтана в парке им. Жилибера", - отметили в Гродненском горисполкоме. Причем организаторы учли пожелания горожан. В прошлом году не все смогли поучаствовать в праздничном запуске фонтана, поэтому шоу-программу теперь повторят трижды - в 12, 13 и 14 часов.

Весь парк им. Жилибера в этот день превратится в большую праздничную площадку. Здесь будут работать аттракционы, аниматоры, торговые точки, пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, живописи, парикмахерскому искусству. На площадке "Труд - крут" будет организована работа рекрутеров штабов трудовых дел БРСМ. Завершатся гуляния праздничным концертом на сцене парка.

В урочище Пышки 1 мая будет дан старт танцевальному сезону. Открытая танцплощадка в теплое время года собирает здесь сотни людей. Чаще всего на танцы приходят представители старшего поколения горожан. К новому сезону площадку привели в порядок и обновили.-0-