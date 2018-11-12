В Гродно 400 военнослужащих торжественно проводили в запас в 6-й отдельной гвардейской мехбригаде

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 400 военнослужащих проводили в запас в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Проводы проходят в торжественной обстановке на плацу, участвует в них практически весь личный состав. Этот ритуал - давняя традиция бригады. Командование поблагодарило молодых людей за службу. До конца ноября они будут уволены в запас.

"К нам приходят разные молодые люди, с разным уровнем подготовки, образования, различным видением жизни. К каждому, конечно, нужен особый подход. После службы они становятся более ответственными, возмужавшими. Здесь они научились самому главному - защите Родине. Они готовы к выполнению поставленной задачи, я в этих ребятах полностью уверен. Результат, показанный на последних учениях, где были поражены 95% мишеней, говорит о многом", - отметил командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров

Во время торжественной церемонии проводов в запас свыше 70 гвардейцев были поощрены грамотами и благодарственными письмами для родителей. Некоторым из них были вручены фотографии у развернутого боевого знамени бригады: получить такую награду для военнослужащего - большая честь.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров вручает грамоты гвардейцам

"Год пролетел незаметно. Сначала "учебка", потом служба в бригаде. Самое интересное - учение, отработка полученных знаний. Армия - это хорошая школа, которую стоит пройти, чтобы проверить себя, по-настоящему повзрослеть", - высказал мнение командир отделения - командир боевой машины сержант Артем Кучик. Он уроженец Дрогичина, в армию пошел после окончания Полесского госуниверситета.

Командир отделения-командир боевой машины сержант Артем Кучик

"Я служил в инженерно-саперном батальоне. Специальность связана с разминированием. Интересными, прежде всего, были практические занятия. Что касается быта, то все было на хорошем уровне. Нашел новых товарищей, а когда все делаешь вместе, поддерживаешь друг друга, то и дела спорятся", - отметил 24-летний гродненец Андрей Касперович.

Новая традиция в бригаде — возложение гирлянды, уходящими в запас военнослужащим, к памятнику воинам-танкистам

Сейчас в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде уже ожидают новое пополнение. На завершающем этапе подготовка мест для размещения. С 21 ноября начнется прибытие новобранцев.-0-

Фото Леонида Щеглова