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В Гродно белорусские и литовские мастера поделятся секретами росписи писанок

Регионы 18.04.2019 | 08:29

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Пасхальное созвучие. Декоративно-прикладное искусство белорусско-литовского пограничья" откроется 18 апреля в Гродненском государственном музее истории религии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

"Пасхальное яйцо - один из символов праздника Пасхи. Традиции его росписи сохранились на белорусско-литовском пограничье до сегодняшнего дня. На выставке будут представлены уникальное собрание пасхальных яиц 1930-х годов, а также современные произведения, выполненные в техниках воскования, гравирования, росписи, декорирования тканью, соломкой, которые создали народные мастера двух стран - Гелена Зайко, Антонина Юрченя, Аста Чмукене, Елена Чумрай, Елена Сидякина, Марина Яремчик", - отметили в Гродненском государственном музее истории религии. Украсят экспозицию райские сады из соломки Лаймы Гягужите-Савищавене и вытинанки Дианы Лукошюнайте.

Торжественное открытие состоится в 16.00. Гости смогут не только увидеть уникальные экспонаты, но и сами поучаствовать в создании оригинальных пасхальных яиц. Различные техники представят мастера из Литвы и Беларуси. Также пройдут мастер-классы по изготовлению вытинанок и Гродненских пасхальных пальм: "вербы" являются праздничным атрибутом и одновременно настоящим творением народного мастерства с использованием разных фактур. Напомнят гостям и традиционные игры с яйцами.

Выставка продлится до 26 мая. Это первое для музея совместное с литовскими коллегами мероприятие в рамках международного проекта "Культурное наследие по обе стороны границы" Программы трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь 2014-2020 годы.-0-

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Гродно, музей
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