В Гродно бетономешалка наехала на парня: следователи ищут свидетелей

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают свидетелей наезда грузовика на 18-летнего парня. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 27 января на Скидельском шоссе в Гродно. "Камаз" под управлением 53-летнего мужчины двигался в сторону пр.Космонавтов. На нерегулируемом пешеходном переходе грузовик сбил 18-летнего парня.

Молодой человек был тяжело травмирован. Сейчас он находится в больнице.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-03 и (8033) 621-15-35 либо 102.-0-