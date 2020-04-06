В Гродно частные компании начали производство медицинских повязок

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно частные компании переориентировались на производство средств индивидуальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Резидент СЭЗ "Гродноинвест" ООО "Макей" начало выпуск многоразовых трехслойных хлопковых повязок и защитных пластиковых экранов. В смену предприятие производит около 2 тыс. масок. Продукция безвозмездно передается в медицинские учреждения города для защиты персонала. Сегодня повязки и экраны доставили в Гродненскую областную детскую клиническую больницу, ранее средства индивидуальной защиты передавались в Гродненскую университетскую клинику.

Как рассказали в администрации свободной экономической зоны "Гродноинвест", о переводе производственных мощностей на выпуск медицинских масок сообщили также ее резиденты ООО "МедЛен" и СООО "Конте Спа". Эти меры позволят предприятиям сохранить занятость и обеспечить страну необходимым товаром.-0-

Фото Леонида Щеглова