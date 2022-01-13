В Гродно чествовали лучших представителей сферы искусства

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня чествовали лучших представителей сферы искусства области, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония прошла на сцене Гродненского областного драматического театра. Сегодня здесь чествовали лауреатов областной премии имени Александра Дубко "За творческие достижения в области культуры и искусства", а также стипендиатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Среди получивших поощрение спецфонда - учащаяся Гродненского музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Незрячая девочка уже 6 лет занимается игрой на фортепиано, неоднократно участвовала в международных конкурсах, становилась их лауреатом.

"Очень люблю музыку с детства. Начинала играть на синтезаторе, но он не давал таких возможностей, как фортепиано. Когда что-то нравится, то и дается все это легче. Каких-то трудностей с тем, чтобы разучить новое произведение, для меня нет. С музыкой, конечно, планирую связать свою жизнь. Ближайшие творческие планы? Хочу сыграть концерт Моцарта", - рассказывает Анастасия. К слову, она и сама пишет музыку, но пока, признается, не готова демонстрировать свои произведения для широкой публики.

Преподаватель Ольга Ягодницкая отмечает, что работать с талантливым ребенком несложно. Мало того, Анастасия своей виртуозной игрой, желанием и стремлением совершенствоваться стимулирует и других детей в студии заниматься с большим старанием и усердием.

Лауреатами премии Дубко в Гродненской области по итогам 2021 года стали 14 творческих личностей: народные мастера и библиотекари, клубные и музейные работники, преподаватели, артисты, режиссеры и журналисты, художники и писатели. Награды талантам вручал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Владимир Караник

"Это замечательная традиция нашей области, история которой насчитывает почти четверть века. Премия стала своеобразным связующим звеном, которое позволяет выделить и поощрить людей, сохраняющих культурное наследие, что очень важно в Год исторической памяти, а также тех, кто своим трудом каждый день привносит новое в культуру и искусство области и страны", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что премия - это не только награда за сделанное, но и серьезный стимул для дальнейших свершений.

Премия Гродненского областного исполнительного комитета имени Александра Дубко "За творческие достижения в сфере культуры и искусства" присуждается ежегодно с целью поддержки творческой инициативы и интеллектуального потенциала педагогов школ искусств, а также за личный вклад в развитие культуры и искусства, пропаганду национальных традиций, высокое профессиональное мастерство.-0-

Фото Леонида Щеглова