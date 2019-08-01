В Гродно для бойцов студотрядов проведут экскурсию по малой родине

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тематическую интеллектуальную игру и экскурсию по малой родине проведут сегодня в Гродно в честь Дня белорусских студенческих отрядов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".
День белорусских студенческих отрядов отмечается 1 августа. В этом году в Гродно лучших бойцов, командиров и комиссаров городских отрядов в честь праздника пригласили на прогулку на теплоходе по Неману.
"Тур будет посвящен теме малой родины. Во время прогулки молодые люди (приглашение получили свыше 60 человек) посмотрят на городские достопримечательности с необычного ракурса", - рассказали в обкоме БРСМ. Все они станут участникам тематической интеллектуальной игры, которая в основном будет посвящена студотрядовскому движению. У каждого будет возможность показать свои знания и узнать что-то новое, познакомиться с представителями других отрядов.
Мероприятия к Дню белорусских студенческих отрядов запланированы во всех районах области. Пройдут тематические открытые диалоги, молодежь поиграет в интеллектуальные игры, для студотрядовцев проведут несколько спортивных турниров. А в Щучинском районе три отряда сельскохозяйственного профиля торжественно приступят к работе.
Трудовой семестр в регионе продолжается. Около 2 тыс. студентов и школьников уже отработали в составе более чем 140 отрядов. Сейчас в регионе продолжают работу около 130 отрядов, в которых трудится более 1,5 тыс. молодых людей. Востребованы отряды всех профилей: строительные, сервисные, экологические, сельскохозяйственные, педагогические и медицинские.-0-
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