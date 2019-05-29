В Гродно для школьников-отличников предлагают ввести бесплатный проезд на маршрутках

29 мая, Гродно/Корр. БЕЛТА/. В Гродно прорабатывается вопрос предоставления бесплатного проезда в маршрутных такси для школьников-отличников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, делам молодежи и ветеранов Гродненского городского Совета депутатов Сергей Мазайло.
С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. "Предварительные соглашения уже достигнуты. Сейчас необходимо отработать механизм. Решить, например, как будет подтверждаться статус отличника, достаточно дневника либо необходимо будет предоставить документ из школы", - отметил Сергей Мазайло. Все вопросы планируется решить до начала учебного года.
Сергей Мазайло подчеркнул, что таким образом депутаты и перевозчики хотят стимулировать детей к хорошей учебе.
Сейчас все школьники Гродно в учебное время могут бесплатно ездить в городских автобусах и троллейбусах.-0-
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