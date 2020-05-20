В Гродно донорами плазмы стали 17 человек, еще 20 готовятся к процедуре

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно донорами иммунной плазмы стали 17 человек, еще 20 жителей региона готовятся к процедуре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный главный врач Гродненского областного центра трансфузиологии Константин Маслаков.

В областном центре продолжают принимать плазму от переболевших коронавирусом. Ранее донорами стали 14 человек, сегодня плазму сдавали еще трое. "Плюс два десятка выздоровевших в Гродно и других регионах области сейчас готовятся к процедуре, сдают необходимые анализы", - рассказал Константин Маслаков.

Чтобы человек мог стать донором иммунной плазмы, должно пройти как минимум 15 дней с момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Важно, чтобы у потенциального донора не было проблем со здоровьем, хронических заболеваний. Процедура длится около 30-40 минут. За раз у донора берут около 600 мл плазмы, она делится на две дозы.

"Если я могу помочь тому, кто в этом нуждается, так почему бы не сделать это, - отмечает один из сегодняшних добровольцев 19-летний Павел. - Когда позвонили и пригласили стать донором, практически не раздумывал. Тем более у меня перед глазами пример мамы - она почетный донор. Поэтому и не волнуюсь во время процедуры". Болезнь парень перенес в легкой форме, был дома, а не в больнице. О том, что у него COVID-19, Павел узнал, когда сдал анализы как контакт первого уровня.

Списки переболевших специалисты получают от коллег из клиник и эпидемиологов. Константин Маслаков подчеркивает, что отказов среди потенциальных доноров практически нет. Наоборот, люди с воодушевлением соглашаются помочь. Один из жителей Гродно обратился в центр сам. Он переболел коронавирусом за границей. После выздоровления уже дома сдал необходимые анализы и стал донором.

В регионе продолжается акция в поддержку доноров плазмы "Спасибо донорам". Ее инициатором выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Акцию поддержали представители бизнеса, предприятий, общественных организаций. Всех доноров на процедуру и домой бесплатно отвозит такси.

Сегодня с подарками к донорам пришли представители Гродненской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. "Доноры также вносят большой вклад в борьбу с коронавирусом. Причем делают это добровольно. Конечно, важно поддержать такие инициативы", - заметил председатель обкома профсоюза строителей Игорь Зайченко. Он подчеркнул, что и обком, и первички на предприятиях активно включились в поддержку медиков.-0-