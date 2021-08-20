В Гродно дорогу от нового моста через Неман продлят к "Гродно Азоту" до конца года

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20 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. До конца 2021 года дорогу от нового моста через Неман в Гродно продлят в район ОАО "Гродно Азот". Об этом сегодня во время открытого диалога с журналистами области сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.В августе в Гродно открыли движение по новому, четвертому для города мосту через Неман. Под автомобильный реконструировали долгое время не использовавшийся железнодорожный мост. Мост, получивший название Восточный, - часть будущего большого автомобильного кольца вокруг Гродно. Строительство новых дорог продолжится уже в этом году.По словам Владимира Караника, в 2021 году транспорт пойдет от Восточного моста до "Гродно Азота", от Скидельского шоссе до проспекта Космонавтов. В районе пересечения с шоссе появится кольцевая развязка. В 2022 году дорогу планируют продлить до строящегося микрорайона Грандичи. "Лимиты финансирования на эти цели есть. К проектированию приступили. Строительство начнется, как только будет готов проект", - отметил Владимир Караник.Далее, подчеркнул председатель облисполкома, будет анализироваться загрузка участков дорог и приниматься решение о строительстве двухуровневых развязок на тех перекрестках, где это будет необходимо.С другой стороны моста дорогу в четырехполосном исполнении планируется продлить до Южного рынка.-0-