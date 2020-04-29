29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Лиде изменены графики отключения горячей воды при проведении плановых работ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Гродноэнерго".

Ранее плановые работы планировалось начать с середины мая. В итоге они перенесены на август.

Отключения же в Гродно по обновленному графику начнутся в июне. С 10 по по 23 июня горячая вода будет отключена в микрорайонах Форты, Переселка, в районе улицы Пушкина, частично в центре Гродно, а также в Северной промзоне и районе от Северной мини-ТЭЦ до урочища Пышки.

В Лиде с 3 июня по 11 июня будут отключена I зона ремонта. Горячей воды не будет в районе ОАО "Лидахлебопродукт", АСП "Неман", училища олимпийского резерва, улиц Жукова, Булата, а также улиц Притыцкого, Пролыгина, Сосновой, Республиканской в микрорайоне Индустриальный.

График с указанием всех зон ремонта, дат проведения, улиц, которые затронут отключения горячей воды, размещен на сайте "Гродноэнерго".-0-