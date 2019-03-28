28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Лиде выявили случаи кори, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Корь в Гродненской области подтверждена у трех человек: в Лиде заразились двое, в Гродно - один. В последнем случае речь идет о студенте из Кракова.

Ранее сообщалось, что в Лиде случай кори был зафиксирован у 11-летней девочки, которая подхватила вирус в Москве. Она проходила в российской столице курс реабилитации, училась там в интегрированном классе, где и заразилась корью. Лидчанка не была привита от кори, родители от прививки отказались.

На начало февраля 2019 года во всех регионах страны за год было зарегистрировано более 250 случаев кори. Дети составляют 26% от общего числа заболевших. Около 73% заболевших не были вакцинированы от кори или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку.-0-