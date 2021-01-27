В Гродно и Новогрудке за сутки выпало больше декадной нормы осадков

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Новогрудке количество выпавших осадков за сутки превысило декадную норму. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопады в Гродно и регионе продолжаются уже несколько дней. За сутки 26 января в Гродно выпало 20 мм осадков при декадной норме 12 мм. Самый же сильный снегопад отмечен в Новогрудке. Здесь за сутки выпало 28 мм осадков (декадная норма - 17 мм).

"Наибольшая толщина снежного покрова отмечается в Гродно - 28 см. В пригороде областного центра - в Обухово - толщина снега достигла 42 см", - отметили в центре. К слову, наибольшая толщина снежного покрова в Гродненской области на конец третьей декады января фиксировалась в 1979 году - тогда намело 42 см. Снегопады продолжатся на протяжении сегодняшнего дня, поэтому есть вероятность, что погода установит новый рекорд.

Снегопады осложнили и дорожную обстановку в регионе. Фиксируются аварии, заторы. В усиленном режиме работают сотрудники ГАИ, коммунальные службы. К очистке дворов от снега присоединились неравнодушные горожане.-0-

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Фото Леонида Щеглова