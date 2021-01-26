В Гродно и окрестностях упавшие деревья повредили пять автомобилей и линии электропередачи

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и окрестностях упавшие деревья повредили пять автомобилей и оставили без света несколько десятков домов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Обильный снегопад привел к падению веток и деревьев на проезжие части, автомобили и линии электропередачи в основном в Гродно и Гродненском районе. "По состоянию на утро 26 января, спасатели более 30 раз выезжали на оказание помощи в их распиловке. Повреждено 5 автомобилей. Люди не пострадали", - сообщили в МЧС.
В Гродно на улице Ольги Соломовой из-за падения опоры электропередачи временно без электричества оставались 20 частных домов. В деревне Рыбница Гродненского района из-за упавшего дерева нарушалось электроснабжение садоводческого кооператива.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены энергетики, специалисты ГАИ, ЖКХ и дорожных служб, Красного Креста и другие службы. Снегопад в регионе продолжается, поэтому жителей просят обратить внимание на места парковки личного транспорта, защиту своего имущества от возможных падений деревьев. Стоит также регулярно очищать от снега дворы и придомовые территории.-0-