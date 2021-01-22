В Гродно идет работа над второй очередью реставрации Старого замка

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/.В Гродно разрабатывают проектно-сметную документацию второй очереди реставрации Старого замка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Над проектно-сметной документацией второй очереди реставрации Старого замка и над его приспособлением под историко-археологический музей работают специалисты института "Гродногражданпроект".

"Для этих целей проводятся комплексно-научные изыскания. Например, по объекту частично проведены натурные исследования: выполнены зондажи внутри и снаружи здания. Кроме того, с Гродненским государственным историко-археологическим музеем заключен договор на подготовку исторической справки. Сотрудники музея уже перевели инвентари Старого замка 1578, 1650, 1680, 1712, 1729-1730 годов со старопольского на русский язык в той части описаний, которые касаются второй очереди реставрации замка", - отметили в управлении культуры облисполкома. Сейчас идет работа над переводом инвентаря 1769 года.

Также специалисты начали обработку источников и литературы о Старом замке XIX и начала XX веков. Проанализирована и документация по раскопкам 1985-1988 годов из архива Института истории НАН Беларуси.

"Полученные во время научных изысканий данные будут взяты за основу при принятии проектных решений", - подчеркнули в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Первая очередь включает, в частности, строительство мерной избы, средней башни и каменицы, а также прокладку необходимых коммуникаций. Уже летом, как ожидается, главная экспозиция Старого замка в Гродно начнет принимать посетителей. Но в четырех помещениях - каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале - работы еще продолжатся. Там планируется воссоздать интерьеры XVI века, что требует скрупулезного и тщательного подхода.-0-