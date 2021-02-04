В Гродно из-за снегопада осложнилась обстановка на дорогах

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад осложнил в Гродно дорожные условия. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сильный снегопад в Гродно начался ночью и продолжился утром. Ухудшение погоды сказалось и на дорожных условиях. Снизилась скорость движения, на дорогах возникли заторы. Сложностей добавляет и сильный ветер.
"Госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Все сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям. Инспекторы продолжают сопровождать колонны уборочной техники, обращаемся к водителям с просьбой обеспечить их беспрепятственный проезд", - отметили в ГАИ региона.
Также инспекторы напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения. Всем же участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными и осторожными.-0-